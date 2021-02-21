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هذه أبرزها.. أفغانستان شهدت نسقا تصاعديا للهجمات في الشهر الجاري

شهدت مختلف ولايات أفغانستان نسقا تصاعديا للهجمات في الشهر الجاري، وكان من أبرزها تعرض موقع أمني بمدينة قندوز عاصمة الإقليم في الثاني من فبراير/شباط لهجوم أسفر عن مقتل 4 من ضباط الشرطة وإصابة 3 آخرين.