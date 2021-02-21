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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/21)

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/2/21) تفاعل النشطاء السودانيين مع قرار السلطات ببلادهم تعويم سعر الجنيه، كما ركزت على تفاعل وتعاطف النشطاء في مصر مع منار أبو النجا التي اختفت قسريا.
21/2/2021
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