02:17

ملف الجنود الأردنيين المفقودين في حرب فلسطين عام 1967

يمثل ملف الجنود الأردنيين الذين قضوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال معارك خاضوها مع إسرائيل عام 1967، والذين لا تعرف لهم قبور حتى يومنا هذا، جرحا غائرا بالنسبة لعائلاتهم.