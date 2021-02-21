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مساع أفريقية لتهدئة التوتر بين إثيوبيا والسودان

يسابق الاتحاد الأفريقي الزمن سعيا لإطفاء نار الأزمة الحدودية التي تشتد كل يوم بين إثيوبيا والسودان، على خلفية خلافهما الحدودي، وتكاد تتحول لمواجهة عسكرية،
21/2/2021
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