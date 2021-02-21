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01:37

مدرسة لتعليم الأطفال حياكة السجاد في مصر

تعد منطقة سقارة قرب أهرامات الجيرة من أقدم المناطق المأهولة في مصر، وما زالت تحافظ على صناعات تقليدية منذ أيام الفراعنة، ومنها حياكة السجاد اليدوي.
21/2/2021
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