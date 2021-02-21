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ما هو البروتوكول الإضافي؟ وما الذي يتضمنه هذا البروتوكول؟

عام 1993 شرعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ برنامج لتعزيز الكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة، وبموجب البروتوكول الإضافي تمنح الوكالة الدخول للمنشآت النووية في الدول الموقعة عليه.