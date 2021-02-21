02:51

فرقة للموسيقى العربية من المهاجرين في كندا

حيثما سافر العربي أخذ ثقافته في حقيبته، هذا القول يصدق على فرقة موسيقية عربية من المهاجرين إلى كندا. صحيح أن بلدانهم تعددت، لكن ما جمعهم هو الشغف بالتراث العربي، ووجدوا لدى الكنديين آذانا مصغية.