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تقرير أممي: "بلاك ووتر" انتهكت حظر السلاح على ليبيا

كشف تقرير لمحققين أمميين النقاب عن انتهاك إريك برنس الرئيس السابق لبلاك ووتر والمقرب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حظر السلاح على ليبيا عبر دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريا.