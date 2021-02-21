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الكويت.. حملة لمواجهة التحرش اللفظي والجسدي

أطلقت مجموعة من الناشطات في الكويت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “لن أسكت” لمواجهة التحرش ضد المرأة بنوعيه اللفظي والجسدي. وخرجت مقترحات برلمانية تجرم هذه السلوكيات، وتشدد عقوبة مرتكبيها.