57:15

الحصاد 2021/2/20

سلط عبد القادر عياض في ملف الحصاد (2021/2/20) الضوء على تطورات أزمة الملف النووي الإيراني، حيث يبدأ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين.