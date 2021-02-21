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57:15

الحصاد 2021/2/20

سلط عبد القادر عياض في ملف الحصاد (2021/2/20) الضوء على تطورات أزمة الملف النووي الإيراني، حيث يبدأ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين.
20/2/2021
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