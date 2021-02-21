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الأهوار العراقية.. منطقة جذب سياحي ومصدر للثروة الحيوانية

تشهد منطقة الأهوار بالعراق اهتماما متزايدا كمنطقة جذب سياحي بعدما أدرجتها اليونسكو مؤخرا على لائحة التراث العالمي، وتعد الأهوار بيئة تراثية للتوازن البيولوجي ومصدرا مهما للثروة الحيوانية والسمكية.