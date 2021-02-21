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الآثار الشاهدة على تاريخ المغرب

تضم العاصمة المغربية الرباط عددا كبيرا من الآثار الشاهدة على جزء مهم من تاريخ المغرب. من أشهر هذه الآثار أسوار العاصمة، ومدينة شالة الأثرية، وقد نالت هذه المواقع اهتمام العديد من المؤرخين والباحثين.