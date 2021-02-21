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أزمة تونس تتواصل والغنوشي يطرح مبادرة

قدّم رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، حيث دعا إلى عقد لقاء يجمع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان لحل الأزمة الراهنة.
20/2/2021
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