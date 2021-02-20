02:10

هجرة الكفاءات العلمية من البلدان العربية

تشهد بلدان عربية فقدا تدريجيا لا يسهل تعويضه في الأطباء، الذين يشدون الرحال عنها في زمن كورونا، والسبب في مغادرتهم هو الفارق المادي وظروف العمل.