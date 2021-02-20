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24:17
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/20)
تابعت نشرتكم (2021/2/20) تصدر وسم “إقالة وزيرالتعليم العالي” قائمة الترند في مصر، بعد قرار إجراء الامتحانات حضوريا في ظل كورونا. كما تابعت الترحيب في الترند الجزائري بأنباء الإفراج عن معتقلي الحراك.
20/2/2021
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