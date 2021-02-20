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مظاهرات في مدن إسبانية للمطالبة بالإفراج عن المغني بابلو هاسل

شهدت عدة مدن إسبانية احتجاجات لليلة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن مغني الراب بابلو هاسل، وقد سجلت بعض أعمال عنف في برشلونة.