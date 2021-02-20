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ما وراء الخبر.. لماذا قبلت واشنطن ورفضت طهران العرض الأوروبي؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/2/20) عن السبب الذي دفع طهران لرفض العرض الذي قدمه الأوروبيون للبدء بمسار حل أزمة الملف الإيراني النووي، وهو العرض الذي رحبت به واشنطن .