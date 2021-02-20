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مؤتمر ميونخ للأمن يبحث مستقبل حلف الناتو ومحو آثار سياسة ترامب

جاء مؤتمر ميونخ للأمن “ما بعد انسحاب الغرب تجديد التعاون عبر الأطلسي ومواجهة التحديات العالمية” محاولة لجسر الهوة بين ضفتي الأطلسي، وترميم العلاقة بين الطرفين بعد تصدعها في عهد الرئيس السابق ترامب.