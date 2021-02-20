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للبحث عن حياة على الكوكب الأحمر.. المركبة "بيرسيفيرنس" تحط على المريخ

رحلة لمركبة فضائية فائقة التقدم استغرقت 7 أشهر وقطعت مئات ملايين الكيلومترات قبل أن تصل إلى كوكب المريخ، وهناك يُفترض بمركبة “بيرسيفيرنس” أن تبحث عن دلائل تثبت مظاهر لحياة سابقة على سطحه.