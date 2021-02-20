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كهف طور بدو.. أرث أثري فلسطيني

يقع كهف طور بدو جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية، وهو من أجمل وأضخم الكهوف في المنطقة، ويعد شاهدا على تنوع التراث الفلسطيني؛ فالكهف يمثل عدة عصور مرت على الفلسطينيين، أبرزها الروماني والعثماني.