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في رسالة للصين وروسيا.. بايدن يؤكد أن المعركة مع الاستبداد دخلت مرحلة حاسمة

قال الرئيس الأميركي جو بادين في مؤتمر ميونخ للأمن إن المعركة مع الاستبداد باتت في مرحلة حاسمة، وإنه بات يؤمن بكل جوارحه أن على الديمقراطية أن تسود، في رسالة وجهها لروسيا والصين.