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في خضم تحرك دولي لإنهاء أزمة إيران النووية..مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

من المقرر أن يجري مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات غدا مع المسؤولين في طهران بشأن الرقابة الدولية على المواقع النووية الإيرانية،
20/2/2021
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