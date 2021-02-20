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فوق السلطة 221 – أبو يائير

تناولت حلقة (2021/2/19) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: من هم شركاء أميركا في الخليج، العرب أم إيران؟ بيوم واحد الإمارات تعايد إيران وتدينها في الإعلام.
19/2/2021
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