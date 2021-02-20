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على خلفية النزاع الحدودي بينهما.. سجال واتهامات بين السودان وإثيوبيا

احتدم الجدال بين أديس أبابا والخرطوم على خلفية النزاع الحدودي بينهما، وذلك بعد اتهام إثيوبيا للسودان بالإذعان لطرف ثالث ومخالفة اتفاقية ترسيم الحدود بينهما، دون الاهتمام بمصالح السودانيين؟