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سباق الأخبار- مريد البرغوثي شخصية الأسبوع وتطورات الملف اليمني حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الشاعر الفلسطيني الراحل مريد البرغوثي لقب شخصية الأسبوع، بينما منح التطورات العسكرية والسياسية في الملف اليمني لقب حدث الأسبوع.
20/2/2021
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