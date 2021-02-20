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03:30
بايدن يدعو للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن -في كلمة له أمام مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت- إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
19/2/2021
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