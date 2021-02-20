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اليمنيون العالقون في ماليزيا يستبشرون بتغير قوانين الهجرة في أميركا

يستبشر اليمنيون الفائزون بقرعة الهجرة الأميركية قبل 4 سنوات لدخول الولايات المتحدة بعد مجيء إدارة الرئيس جو بايدن، إذ إنهم عالقون في ماليزيا، وضاعفت جائحة كورونا شعور التشرد لدى الأسر اليمنية العالقة.