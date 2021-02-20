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العراق.. فن الغرافيتي يوثق تفاصيل الحراك الشعبي ورسائله

لعب فن الغرافيتي في العراق -خاصة في مدينة الناصرية (جنوبي البلاد)- دورا بارزا في دعم الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، الذي استمر أكثر من عام.