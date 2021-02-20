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العراق.. عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة بإقليم كردستان

أظهرت إحصائيات رسمية عودة الانتعاش إلى القطاع السياحي بإقليم كردستان العراق، حيث شجعت بوادر انحسار جائحة كورونا، آلاف السياح على التوجه شمالاً والاستمتاع بالمناظر الخلابة في موسم تساقط الثلوج.