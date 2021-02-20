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57:08

الحصاد (2021/2/19)

تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/2/19) المواضيع الآتية: بايدن يقول إن إدارته مستعدة للعودة إلى مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. في مؤتمر ميونخ للأمن، بايدن يقول إن المعركة مع الاستبداد باتت حاسمة.
19/2/2021
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