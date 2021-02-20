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02:36
التفجيرات تهز كابل والحكومة وطالبان تتبادلان الاتهامات
ما زالت العاصمة الأفغانية تعيش على وقع التفجيرات المستمرة منذ فترة، حيث استيقظت اليوم على تفجير أودى بحياة 9 أشخاص، في حين سارعت الحكومة وحركة طالبان لتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرات.
20/2/2021
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