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إيران وواشنطن.. مقاربات لحل أزمة الاتفاق النووي

واشنطن تقبل الوساطة الأوروبية وطهران تتمسك برفع العقوبات، الموقف الرسمي الإيراني لا يزال يتبنى مقاربة لحل الأزمة ترتبط في جوهرها برفع العقوبات أولا وقبل كل شي.
20/2/2021
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