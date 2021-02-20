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أوتافالو.. من أكبر أسواق السكان الأصليين بأميركا اللاتينية

يعد سوق أوتافالو (قرب العاصمة الإكوادورية كيتو) من أكبر المراكز التجارية للسكان الأصليين في أميركا اللاتينية، ويعرض منتجات يدوية تقليدية تهدف إلى الحفاظ على هوية وثقافة السكان الأصليين في الإكوادور.
20/2/2021
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