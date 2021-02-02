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وحدة تحقيقات الجزيرة تكشف النقاب عن شبكة إجرامية تتواطأ مع قوات الأمن في بنغلاديش

كشفت وحدة تحقيقات الجزيرة النقاب عن شبكة إجرامية تتواطأ مع قوات الأمن في بنغلاديش وتجني أرباحاً من علاقاتها القوية برئيسة وزراء البلاد.