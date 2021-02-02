02:35

نازحو العراق يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة في مخيم الخازر

يواجه النازحون في العراق أوضاعا إنسانية صعبة في مخيم الخازر للنازحين شرق الموصل، نظرا لتقلبات الطقس القاسية وانخفاض المخصصات المالية بشكل تدريجي.