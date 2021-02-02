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معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات الشمال السوري

يعيش النازحون في شمال غربي سوريا ظروفا بالغة السوء بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار، أما منظمة “منسقو الاستجابة” فتحصي نحو 20 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المخيمات زادت أحوال الطقس السيئة معاناتهم.