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كيف يمكن للحسابات النووية أن تنعكس على التجاذبات السياسية؟

تتزايد النداءات الدبلوماسية بأن إيران على بعد أسابيع من إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية، إذا واصلت عدم تقيدها بالاتفاق النووي. وتسعى الدول الغربية إلى استخدام أوراق أخرى للضغط على إيران.