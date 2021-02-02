03:19

جزائريون عالقون في الخارج يطالبون سلطات بلدهم بفتح الأجواء

لا يزال آلاف الجزائريين عالقين خارج بلدهم بسبب إغلاق الحدود الجزائرية بفعل الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا. ولم يظهر ما يشير إلى إعادة فتح تلك الحدود في المدى المنظور.