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تداعيات كورونا تلقي بظلالها على سوق العمل الياباني

سجل الاقتصاد الياباني أسوأ انكماش في الربع الثاني من عام 2020، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى إحداث هزة في سوق العمل ومعدل البطالة، وأظهرت البيانات فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في قطاع التصنيع.