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الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على جنرالات ميانمار بعد استيلائهم على السلطة

أبدت عدة دول استياءها من الوضع في ميانمار، حيث هددت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على جنرالات ميانمار بعد استيلائهم على السلطة واعتقالهم عشرات المسؤولين.