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الخزف الأزرق الهولندي.. إبداع التصميم ودقة الصنع

لقبت مدينة دلفت الهولندية بعاصمة الخزف الأوروبية، وتعد صناعة الخزف الأزرق أو الخزف الملكي أحد كنوز هولندا، وتتزين شوارعها به ولا يكاد منزل فيها يخلو منه، فالكل يحرص على اقتنائه والتهادي به.