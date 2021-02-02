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الاتحاد الأوروبي يتوسط لإعادة مسار الاتفاق النووي

تتجه الأنظار إلى الاتحاد الأوروبي كوسيط، وهو الذي بدا حريصا على الاتفاق النووي ومحرجا من انسحاب ترامب منه. من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن مسار العودة إلى الاتفاق النووي ليس معقدا.