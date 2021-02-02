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الأمطار تغرق خيام النازحين السوريين شمال غربي سوريا

تضرّر آلاف النازحين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مخيماتهم شمال غربي سوريا، فقد غمرت المياه مخيم النهر بمدينة عفرين، وأدت إلى فيضان نهر عفرين مما أجبر عشرات العائلات على النزوح.
2/2/2021
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