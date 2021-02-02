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الأمطار تدمر عشرات المخيمات في إدلب وريف حلب

قال الدفاع المدني إن 58 مخيما في محافظة إدلب وريف حلب تضررت من الأمطار التي هطلت في الأيام الماضية، ويشتكي الأهالي من تدمير خيامهم وعدم وصول المساعدات إليهم.