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الأزمة الليبية.. مسارات حل سياسية وأمنية واقتصادية

يستعرض عبد القادر عراضة مراحل الوصول إلى جنيف لحل الأزمة الليبية، حيث مرت بمسارات سياسية وأمنية ودستورية لحل الأزمة أطلقتها البعثة الأممية بعد مشاورات مع كافة الأطراف.