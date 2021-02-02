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اتحاد ملاك خاص بأطفال المغرب في الفضاءات السكنية المشتركة

أسس أطفال في مدينة الصخيرات، بضواحي العاصمة المغربية الرباط، اتحاد ملاك خاصا بهم، بهدف تحقيق مطالبهم داخل الفضاءات السكنية المشتركة، ومنها توفير الملاعب، وأماكن ممارسة الهوايات.