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إيران تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التوسط لإنقاذ الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في عهد دونالد ترامب.