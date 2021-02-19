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قتلى وجرحى في اشتباكات بالعاصمة الصومالية مقديشو

سقط قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية بالصومال وحرس تحالف مرشحي الرئاسة المعارض، في العاصمة مقديشو، وذلك بعد دعوة المعارضة إلى مظاهرات ضد الحكومة.