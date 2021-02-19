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عُمان.. مهرجانات الهجن تستقطب ملاك الإبل للظفر بجوائزها الكبيرة

تستهوي مهرجانات الهجن في سلطنة عمان آلاف ملاك الإبل للظفر بجوائزها الكبيرة وتسويق إبلهم. ويعد مهرجان البشائر بولاية آدم واحدا من أهم هذه المناسبات.