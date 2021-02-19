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عرض فيلم الموريتاني.. سجين غوانتنامو على شاشات العالم

بدأ في دور السينما العالمية عرض فيلم الموريتاني، وهو فيلم يحكي تجربة مهندس الاتصالات الموريتاني محمدو ولد صلاحي، داخل سجن غوانتانامو، الذي قضى فيه 16 عاما قبل أن يطلق سراحه عام 2016.